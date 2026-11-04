Mit den veränderten politischen Kräfteverhältnissen könnte der Startschuss für eine mögliche «Erleichterungsrallye» nun gefallen sein, so der Experte weiter. Es dominiere die Fantasie am Markt, dass politische Störfeuer aus Washington in Zukunft weniger werden könnten. Anleger sollten den Tag jedoch nicht vor dem Abend loben und sich den Dreiklang aus Nahostrisiken, Inflations- und Zinssorgen sowie KI-Zweifeln vor Augen halten.