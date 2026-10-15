Nach höher als erwarteten US-Inflationsdaten vom Vortag fielen auch die am Donnerstag publizierten Produzentenpreise klar über den Prognosen aus. «Damit verdichten sich die Hinweise, dass die Inflation in den USA wieder an Dynamik gewinnt», kommentierte ein Marktanalyst. Für die US-Notenbank Fed wachse damit der Druck, den restriktiven geldpolitischen Kurs weiter zu verschärfen.