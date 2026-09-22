Das volatile Geschehen war eng an die Entwicklungen im Nahen Osten und an die Schwankungen beim Öl geknüpft. Neue Kämpfe im Jemen sorgten zunächst für Verunsicherung und höhere Ölpreise, ehe die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme von Friedensgesprächen auf die Preise drückte. Und zu guter Letzt dürften die Aussagen aus der von US-Präsident Donald Trump an der UN-Vollversammlung gehaltenen Rede, in der er unter anderem den Iran-Krieg verteidigte, den Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zurück auf das Niveau von 100 US-Dollar gehievt haben.