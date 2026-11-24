Am Nachmittag sorgten zudem Berichte über neue US-Strafzölle für Verunsicherung. Demnach bereiten die USA höhere Zölle auf Importe aus China, der Europäischen Union und weiteren Ländern vor. Als Begründung wurden staatliche Subventionen in den betroffenen Ländern angeführt. Die Daten zum US-Arbeitsmarkt und der Konsumentenstimmung sorgten derweil für wenig Bewegung. Die Stimmung hat sich im November unerwartet verbessert und den besten Wert seit fast zwei Jahren erreicht.