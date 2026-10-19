Politische Unruhen, Inflationssorgen und hohe Bewertungen belasten aktuell die Anlegerstimmung. «Die grösste Gefahr für die Aktienmärkte ist derzeit nicht ein einzelner Krisenherd, sondern das gleichzeitige Zusammentreffen mehrerer Belastungsfaktoren», hielt ein Marktbeobachter fest. Sorgen bereiteten unter anderem Spekulationen über eine weitere militärische Eskalation im Iran. Der Ölpreis blieb daher nahe an seinen bisherigen Höchstständen.