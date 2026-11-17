Beim Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia würden neben dem Wachstum und den Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen genau unter die Lupe genommen, sagte eine Expertin. «Die Anleger prüfen heute sowohl die Widerstandsfähigkeit von Nvidias Gewinnentwicklung als auch die finanzielle Widerstandsfähigkeit des gesamten Ökosystems», meint ein Marktbeobachter. Ein weiterer Stimmungstest folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic. Zudem hätten neue US-Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia und in weitere Länder die Unsicherheit über das China-Geschäft zusätzlich erhöht, hiess es.