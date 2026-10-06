In den USA lief die Rally bei den Technologiewerten weiter. Dies habe Investoren, die sich heute mit Investitionen im Pharmasektor defensiv positioniert hätten, zu Umschichtungen gezwungen, sagte ein Marktbeobachter. Sie hätten angesichts der Rekordjagd in den USA auf den rollenden Zug aufspringen müssen, um keine Kursgewinne zu verpassen. Dies sei ein klassisches Muster, wenn die Finanzmärkte die Investoren aus Angst vor Performanceverlusten vor sich hertreiben würden.