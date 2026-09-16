Der US-Notenbank sei es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, die Inflation nachhaltig auf ihr Zwei-Prozent-Ziel zu senken. Gleichzeitig sorgen die weiterhin hohen Energiepreise für neue Inflationsrisiken. Für das Fed gehe es heute deshalb um mehr als nur um den Leitzins, sagte ein Marktbeobachter: «Sie muss den Märkten glaubhaft vermitteln, wie sie die Inflation unter Kontrolle bringen will, ohne dabei die konjunkturellen Risiken aus den Augen zu verlieren.»