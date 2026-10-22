Insgesamt war die Stimmung an der Börse von Zurückhaltung geprägt. Schlechte News aus dem Nahen Osten trieben den Brent-Ölpreis zurück über Schwelle von 110 US-Dollar, was Inflationssorgen anheizte und die Erwartung auf eine nächste Zinserhöhung in den USA stützte. Zudem stiegen die Zweifel wieder, dass die US-Tech-Konzerne die in sie gesetzten hohen Markterwartungen erfüllen werden. Neue Zahlen von Tech-Grössen wie Meta oder Tesla versetzten der erfolgsverwöhnten Nasdaq einen weiteren kräftigen Dämpfer.