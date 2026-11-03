Nachdem es in der Nacht auf Dienstag noch zu US-Angriffen auf eine iranische Insel gekommen war, berichteten am Dienstagnachmittag Vermittler aus dem Golfstaat Katar über neue Vorschläge, die einen Wiederausbruch des Kriegs vermeiden sollten. Der Brent-Erdölpreis gab in der Folge zwischenzeitlich auf unter 101 Dollar nach, bevor er am Abend wieder auf über 103 Dollar stieg.