Im Fokus standen am Schweizer Markt die UBS-Titel (-1,7 Prozent auf 39,64 Fr.), die nach positivem Handelsauftakt wieder unter die Marke von 40 Franken rutschten. Der Ständerat beschloss am Mittwoch eine klare Verschärfung der Eigenmittel-Vorschriften für die Grossbank und entschied sich damit auch gegen die mildere Variante seiner Wirtschaftskommission. Die verhältnismässig moderate Kursreaktion deute darauf hin, dass die Anleger nun möglicherweise akzeptierten, dass es unweigerlich zu einer Verschärfung der Kapitalvorschriften kommen werde, meinte ein LUKB-Analyst.