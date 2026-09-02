In den nächsten zwei Wochen entscheidet auch die EZB über ihre Leitzinsen. Bei beiden Notenbanken erwartet die Mehrheit der Börsianer eine Erhöhung. Nun richtet sich der Blick auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. «Sollten dann steigende Löhne mit einer sinkenden Beschäftigung zusammentreffen, geht das Stagflationsgespenst wieder auf dem Parkett um», so ein Händler. Interessieren dürfte zunächst auch der Fed-Konjunkturbericht, das Beige Book.