Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI übersprang dabei auch wieder die Marke von 14'200 Punkten und steht nur noch wenig unter seinem Allzeithoch, das erst in der Vorwoche aufgestellt wurde. Nachdem es bis zum Mittag noch stetig abwärts ging, schoben vor allem die defensiven Schwergewichte den SMI am Nachmittag wieder in den positiven Bereich.