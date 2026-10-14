Die US-Konsumentenpreise fielen am Nachmittag etwas höher als erwartet aus. Laut der Commerzbank lag dies nicht nur am spürbar teureren Benzin, sondern auch an der guten Konjunktur und indirekten Effekten der höheren Energiepreise. Die Markterwartung für eine Zinserhöhung im Oktober liegt damit nun bei über 40 Prozent.