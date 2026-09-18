Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag tiefrot abgeschlossen. Dabei geriet der Leitindex SMI in der zweiten Handelshälfte mit der schwächer tendierenden US-Börse deutlich unter Druck. Auf Wochensicht konnte er sich nur noch knapp im Plus halten. Zurückgebunden wurde der Schweizer Markt vor allem vom Schwergewicht Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern sieht sich in Russland mit dem Verlust von Geschäftseinheiten konfrontiert.