Zuvor hatte die US-Regierung von einem «Wirtschaftskrieg» gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren. So hatte die US-Regierung die Drohungen gegen Handelspartner des Irans verschärft. Washington stellt Sekundärsanktionen und einen möglichen Ausschluss aus dem US-Dollar-System in Aussicht. Allerdings sind die Sorgen in der Finanzgemeinde nicht verflogen: «Entscheidend ist nun, welche Kollateralschäden die neuen Sekundärsanktionen verursachen», sagte ein Marktbeobachter.