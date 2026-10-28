Bei den Techwerten sah die Lage durchzogen aus. Für gute Stimmung sorgten die starken Zahlen der südkoreanischen SK Hynix und weitere Einzelheiten zum Börsengang des KI-Konzerns Anthropic. Nach US-Börsenschluss rücken dann mit Zahlen von Microsoft und Alphabet zwei weitere Tech-Giganten in den Mittelpunkt, die zu einer neuen Belastungsprobe werden könnten. Beide müssten zeigen, dass ihre milliardenschweren KI-Investitionen weiterhin durch überzeugendes Wachstum und solide Cashflows gedeckt seien, sagte ein Marktteilnehmer.