Unterstützung kam von der freundlichen Stimmung an der Wall Street. Vor allem Technologieaktien waren wieder gefragt, nachdem sie zuletzt wegen Zweifeln an den hohen Investitionen in künstliche Intelligenz unter Druck geraten waren. Etwas Entspannung brachten zudem die Ölpreise, die angesichts neuer diplomatischer Bemühungen im Nahen Osten um mehr als 1 Prozent nachgaben. Eine Lösung des Konflikts zeichnet sich allerdings weiterhin nicht ab.