Der Preisdruck hält angesichts der nach wie vor hohen Ölnotierungen an. Zwar sank der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent bis Europaschluss um knapp 1,5 Prozent. Mit über 113 US-Dollar liegt er aber nach wie vor klar über der Schwelle von 100 Dollar. News gab es auch noch zur Führung der EZB: Präsidentin Christine Lagarde wird im Februar 2027 vorzeitig abtreten. Gesucht wird nun eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger.