Schwacher Lebensmittelsektor

Der Food-Sektor hatte dagegen einen weiterhin schweren Stand. Lindt & Sprüngli (-0,1 Prozent) blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Für den Schokoladekonzern hat die Deutsche Bank das Rating auf «Sell» von «Hold» und das Kursziel auf deutlich unter das aktuelle Niveau gesenkt. Grund seien strukturelle Veränderungen beim Kauf und Konsum von Schokolade: Der Konsum verlagere sich zunehmend auf angrenzende Kategorien, der Einkauf auf andere Handelskanäle, und das Gesundheitsbewusstsein nehme zu.