Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Nach einem freundlichen Start und einer zwischenzeitlichen Baisse kehrte am Nachmittag die Kauflaune zurück, erstmals schloss der SMI in der Folge über 14'400 Punkten. Die Marke hatte er erst am Vortag erstmals zwischenzeitlich überschritten. Weil die US-Börsen am Freitag wegen des Nationalfeiertages vom Samstag geschlossen blieben, fehlten dem Markt eigentliche Treiber. Auch von Konjunkturseite kamen keine Impulse. Insgesamt wurde die Stimmung an den Aktienmärkten in Börsenkreisen als weiterhin konstruktiv bezeichnet.