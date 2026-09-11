Hintergrund ist der sich weiter zuspitzende Krieg im Nahen Osten. Der Brent-Preis erreichte in der Nacht auf Freitag fast die Marke von 110 Dollar - ein Niveau wie zuletzt im Mai. Derzeit notiert er wieder etwas tiefer auf rund 105 Dollar. Vor einer Woche befand er sich aber noch bei 95 Dollar. Am Freitag gab es immerhin leichte Entspannungszeichen: So wollen der Iran und die Staaten am Persischen Golf am kommenden Montag über die umkämpfte Strasse von Hormus sprechen.