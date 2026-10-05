Für einen kräftigeren Schub reichte es angesichts fehlender Unternehmensnachrichten und anhaltender Unsicherheiten derweil nicht: «Die Anleger stehen weiterhin im Bann der europäischen Staatsanleihemärkte und der hohen Energiepreise», kommentierte ein Marktexperte. Besonders die zunehmenden Unterschiede bei den Renditen der europäischen Länder sorgten für Nervosität und weckten bei manchen Anlegern Erinnerungen an die Eurokrise. Durch die «Goldene Woche» in China blieben zudem wichtige Impulse aus Asien aus.