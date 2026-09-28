Im weiteren Wochenverlauf rücken verschiedene Inflationskennzahlen und vor allem der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Fokus. «Besonders die Lohnentwicklung und die Preiskomponente des ISM verdienen Aufmerksamkeit», hiess es in einem Kommentar. Überraschend robuste Daten könnten den Druck auf die Anleiherenditen weiter erhöhen und damit auch die Aktienmärkte belasten.