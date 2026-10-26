Bei den Ölpreisen gab es nur eine kurze Entspannung. Am Nachmittag zogen die Preise wieder an, nachdem sie am Morgen noch klar zurückgekommen waren. Beim Konflikt im Nahen Osten zeichnet sich nach wie vor keine Lösung ab und die Lage könnte sich jederzeit wieder verschärfen. Der Blick der Anleger richtet sich zudem schon allmählich auf die Leitzinsentscheidungen in den USA und Europa. Den Anfang macht das Fed am Mittwoch und einen Tag später folgte die EZB. Von beiden Notenbanken wird noch keine weitere Zinserhöhung erwartet. «Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und der wachsenden Inflationsrisiken werden die Anleger jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage legen», so ein Kommentar.