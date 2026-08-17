Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag klar im Minus geschlossen. Der Leitindex SMI wurde dabei unter anderem durch das Schwergewicht Nestlé belastet. Nach dem Rekordhoch in der Vorwoche fehlten neue Impulse. Zudem sorgte die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten für Verunsicherung. «Eine wirklich erfolgversprechende Aussicht auf eine Klärung zwischen den USA und dem Iran ist derzeit nicht in Sicht», hielt ein Marktbeobachter fest.