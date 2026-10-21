Kaum Entspannung gab es bei Ölpreisen, auch wenn der Preis für die Nordseeöl-Sorte Brent im Tagesverlauf wieder etwas unter die Marke von 110 Dollar sank. Immerhin weckten die Gespräche zwischen den USA und Russland und das für November geplante Treffen zwischen den USA, Russland und China etwas Zuversicht für die verschiedenen Krisenherde, meinte ein Beobachter.