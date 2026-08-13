Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit festeren Notierungen abgeschlossen und damit die jüngste Verlustserie gestoppt. Angesichts der nach wie vor ungeklärten Lage im Nahen Osten, der Fragezeichen betreffend der US-Zinsentwicklung sowie der hohen Bewertungsniveaus blieb die Stimmung am Markt allerdings von Zurückhaltung geprägt. Überdies wurde der Schweizer Leitindex SMI von den Abgaben der Pharmaschwergewichten zurückgebunden und konnte sich trotz kräftiger Unterstützung von Nestlé nicht bis Handelsende über der Marke von 14'500 Punkten halten.