Derweil legten die Ölpreise wegen der von Saudi-Arabien abgeschalteten Ölpipeline und der weiter ungeklärten Lage rund um die Strasse von Hormus weiter zu. Der Preis für ein Fass Rohöl der Referenzsorte Brent stieg auf 108 US-Dollar (+3,4 Prozent). «Mit jedem weiteren Ölpreisschub wächst die Sorge, dass die Inflation befeuert und die Notenbanken unter Zugzwang gesetzt werden könnten», hiess es am Markt dazu. Aktuell wird mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 90 Prozent erwartet, dass das Fed die Zinsen anheben wird.