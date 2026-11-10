LEM brechen trotz starker Zahlen ein

Bei den Nebenwerten fielen insbesondere Lem (-7,2 Prozent) auf. Die Aktien des Elektronikkomponentenherstellers waren nach starken Halbjahreszahlen zunächst um mehr als 4 Prozent gestiegen, drehten im Tagesverlauf aber kräftig ins Minus. Vor allem die Nachfrage aus Rechenzentren und die hohe Profitabilität hatten zunächst überzeugt. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde von Analysten allerdings als eher vorsichtig eingestuft.