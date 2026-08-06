Die US-Konjunkturdaten sorgten am Nachmittag nur für geringe Ausschläge. In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche weniger stark gestiegen als erwartet. Dies deute auf einen robusten Arbeitsmarkt hin, so ein Experte. Mit Spannung wird nun der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag erwartet, der weitere Impulse für die künftige Geldpolitik liefern könnte.