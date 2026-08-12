Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten fielen wie erwartet aus. Der Auftrieb der US-Konsumentenpreise hat im Juli demnach etwas nachgelassen. Mit einem Plus von 3,4 Prozent der Gesamtinflation und 2,5 Prozent in der Kernrate habe die Teuerung zwar weiter deutlich über dem Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent gelegen, die Anstiegsdynamik nehme aber ab, kommentierte ein Marktbeobachter.