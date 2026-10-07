Keine Entspannung gab es am Ölmarkt, wo die Notierungen vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe auf Öltanker in der Strasse von Hormus wieder anzogen. Derzeit zeichneten sich weder sinkende Energiepreise noch glaubwürdige Massnahmen zur Stabilisierung der hohen Staatsverschuldung ab, kommentierte ein Marktanalyst. Umso mehr würden die Anleger in dem am Mittwochabend anstehenden Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed auf Hinweise für den weiteren Zinskurs achten.