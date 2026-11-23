In der Folge liess auch die Nervosität an den Märkten etwas nach. So fiel der als «Angstbarometer» geltende Volatilitätsindex VSMI bis zum Abend wieder unter die Marke von 20 Punkten. Diese hatte er am vergangenen Freitag erstmals seit April überschritten. Wie es mit den Technologieaktien weitergehe, hänge nun vor allem davon ab, ob die jüngste Schwäche lediglich eine Korrektur nach einem starken Lauf gewesen sei oder den Beginn einer längeren Baisse markiere, hiess es in einem Expertenbericht.