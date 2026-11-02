Der SMI litt - wie eingangs erwähnt - unter einer Schwäche seiner zwei grössten Titeln: den beiden Pharmawerten Roche (PS -1,5 Prozent auf 397,20 Fr.) und Novartis (-1,7 Prozent auf 131,52). Allzu überraschend kam das allerdings nicht, nachdem sie in der Vorwoche erneut bei den grössten Gewinnern gewesen waren. Aufgrund der starken Avancen, haben diverse Analysten nun ihr Anlageurteil angepasst. Bei Roche senkte UBS das Rating auf «Neutral», wenn auch bei erhöhtem Kursziel von 440 Franken. Für Novartis ging die Deutsche Bank mit ihrem Votum auf «Sell» mit Kursziel 115 Franken.