Der schon die ganze Woche mit Spannung erwartete grosse US-Arbeitsmarktbericht bewegte die Märkte am Ende kaum. In den USA wurden deutlich mehr Stellen geschaffen, als von Analysten erwartet worden war. Auch die Vormonatswerte wurden nach oben angepasst. Dank der guten Jobentwicklung könnten die US-Währungshüter sich nun voll auf die Inflation konzentrieren, hiess es. «Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung auf der anstehenden Fed-Sitzung am 16. September ist damit ein wenig gestiegen», so ein Kommentar der LBBW.