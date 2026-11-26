An der Nasdaq war die Stimmung am Mittwoch zunächst schlecht gewesen. Kurz vor einem neuen Tief seit April übernahmen jedoch Schnäppchenjäger das Ruder von den Pessimisten. Am Donnerstag blieb die US-Börse dann wegen des Feiertags «Thanksgiving» geschlossen. Da neue Impulse fehlten, folgten die europäischen Märkte weitgehend den freundlichen Vorgaben aus den USA und Asien, wie ein Marktbeobachter festhielt.