Die US-Regierung warf China, der EU und einer Reihe weiterer Länder einmal mehr vor, den globalen Wettbewerb zu Ungunsten der USA zu verzerren. Entsprechend kündigte sie an, ab dem neuen Jahr höhere Zölle gegen China, die EU und zahlreiche weitere Länder zu verhängen. Für Waren aus der Schweiz sollen dann, wie auch für solche aus der EU, Zölle von bis zu 15 Prozent gelten.