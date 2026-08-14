SMI mit klarem Wochenminus

Der SMI beendete den Tag 0,58 Prozent tiefer auf 14'390,67 Punkten, dies bei einem Tageshoch am frühen Morgen von 14'501 und einem Tagestief am Nachmittag bei 14'342. Dass die Stimmung gar nicht so schlecht war, zeigt sich darin: Unter den 20 Einzeltiteln sind 12 Gewinner und lediglich acht Verlierer zu finden.