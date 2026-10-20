Auf der anderen Seite gerieten ABB (-5,0 Prozent) nach Quartalszahlen unter die Räder. Zwar übertraf der Industriekonzern die Erwartungen und hob seine Ziele leicht an. Man habe sich im Vorfeld eine deutlichere Erhöhung der diesjährigen Ziele erhofft, hiess es im Markt. Die Konsensschätzungen lägen nämlich schon jetzt in der Nähe der neuen Ziele. Trotz des Rückschlags gehören die Titel im laufenden Jahr weiterhin zu den stärksten SMI-Werten.