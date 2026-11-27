Die Erholung der Nasdaq bereits zur Wochenmitte scheine den Risikoappetit der Investoren auch zum Wochenschluss getragen zu haben, fügte er an. Eine Entwarnung für die Aktienmärkte sei dies aber noch nicht. KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken seien nur für den Moment etwas in den Hintergrund getreten. Weiterhin schwanke die Stimmung zwischen den drohenden Abwärtsrisiken und der Hoffnung auf eine Fortsetzung des seit Oktober laufenden Jahresendrallys. Kommende Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf den US-Jobbericht am Freitag. Dieser kann Hinweise bereits auf die Zinssitzung der US-Notenbank vom Januar geben, eine Zinserhöhung um einem Viertelprozentpunkt an der Sitzung vom Dezember ist derzeit an den Märkten fest eingepreist.