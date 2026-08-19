Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach einigem Auf und Ab schliesslich klar im Plus geschlossen. Für deutliche Verwerfungen sorgte insbesondere am Nachmittag die Ankündigung des US-Finanzministeriums, dass die Käufe von länger laufenden US-Staatsanleihen deutlich ausgebaut werden sollen. Dies hat nicht zuletzt dem US-Dollar zugesetzt. Auch die Zinsen für US-Bonds gaben klar nach. Profitieren konnte auch der Bitcoin, der fast wieder auf 70'000 US-Dollar hochschoss und damit so hoch steht wie zuletzt Anfang Juni.