Allerdings sollten die aktuellen Gewinne nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche die Unsicherheitsfaktoren nicht verschwunden seien, warnte ein Händler. «Womöglich haben sich vor allem Schnäppchenjäger auf die Jagd begeben.» Weiterhin hängen die Märkte von der Entwicklung des Ölpreises und der Anleiherenditen ab. «Beide zusammen bestimmen derzeit die Sauerstoffzufuhr der Aktienmärkte», fügte er an. Und in beiden Bereichen ist es vor dem Wochenende zur erwähnten leichten Entspannung gekommen. In den USA sind die Aktienmärkte dank nachlassender Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich KI ebenfalls freundlich in den Handel gestartet.