Deutlich im Plus hielten sich die defensiven Swisscom (+2,1 Prozent) sowie die Versicherer Zurich und Swiss Re (je +1,1 Prozent). Letztere hätten von Umschichtungen innerhalb des Finanzsektors profitiert. Zudem hatte der französische Versicherer AXA zuletzt weiteres nachhaltiges Gewinnwachstum für die Branche in Aussicht gestellt und damit signalisiert, dass der Gewinnhöhepunkt noch nicht erreicht sein dürfte.