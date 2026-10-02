Dieser fiel insgesamt schwach aus. In Marktkreisen wurde dies dahingehend gelesen, dass die Dringlichkeit für weitere Zinserhöhungen durch das Fed eher wieder abgenommen hat. Der Arbeitsmarktbericht enttäusche angesichts der positiven Indikationen, die es vonseiten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, des ADP-Reports oder des ISM-Beschäftigungsindexes gegeben hatte, hiess es in einem Marktkommentar dazu. Die Zinserwartungen dürften dadurch etwas gedämpft werden. Eine weitere Stimme meinte, dass der US-Arbeitsmarkt erkennbar an Dynamik verliere, ohne jedoch deutliche Rezessionssignale auszusenden. Und genau diese Kombination gefalle den Aktienmärkten.