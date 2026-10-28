Der Fokus liegt nun bereits auf der am Abend anstehenden Fed-Zinsentscheidung, die EZB folgt am morgigen Donnerstag. Zinsänderungen dürfte es nicht geben, umso wichtiger werden die begleitenden Kommentare. Nach US-Börsenschluss rücken dann mit Zahlen von Microsoft und Alphabet zwei weitere Tech-Grössen in den Mittelpunkt. «Enttäuschen die Ausblicke, kann die KI-Rallye ganz schnell wieder in Frage gestellt werden», so ein Börsianer.