Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochvormittag im Minus. Der Start in die kurze Altjahreswoche verlief bereits zurückhaltend, ein kurzer Abstecher in Gewinnzone war in der Folge nicht nachhaltig. Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von den schwächelnden Schwergewichten. Allgemein verläuft das Geschäft in zu diesen Zeiten gewohnt ruhigen Bahnen. Dass es vor dem Jahresende noch zu grösseren Bewegungen kommt, scheint derzeit eher unwahrscheinlich.

27.12.2023 11:30