Der Schweizer Aktienmarkt hat sein Plus bis zum Montagmittag stetig ausgebaut, nachdem er noch mit Verlusten in den Handel gestartet war. Dabei sind vor allem die defensiven Schwergewichte Novartis und Roche eine Stütze für den Markt. Nach zwei Verlusttagen in Folge zeichnet sich damit wieder eine Gegenbewegung ab. Insgesamt sei die Stimmung aber eher zurückhaltend, heisst es von Händlern. Sie verweisen dabei auf die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, welche eine Zinserhöhung wahrscheinlicher machten. Der Blick richtet sich nun auf den Dienstag, wenn die US-Konsumentenpreise publiziert werden.