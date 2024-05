Einen deutlichen Schub hatten diese speziell mit Blick auf die US-Notenbank Fed am Vortag bekommen. In den USA ist die Inflation zuletzt etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Dies reichte aus, um etwa den deutschen Dax oder auch die US-Indizes auf Rekordkurs zu schicken. Dennoch lasse sich ein Haar in der Börsensuppe finden, so ein Händler. Zwar sei die Teuerungsrate in den USA leicht gesunken, liege aber immer noch deutlich über dem Zielwert des Fed von 2 Prozent. «In den kommenden Monaten sollte die Inflation nach Möglichkeit daher weiter fallen, ansonsten könnte das Thema Zinswende ganz schnell wieder ein Thema werden.»