Der Schweizer Aktienmarkt reitet auch einen Tag nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen auf der «blauen Welle». Damit ist er in guter Gesellschaft, denn auch die übrigen europäischen Märkte legen weiter zu und erreichen teils neue Höhen. Neben der allgemeinen Erleichterung über ein klares und von Trump rasch akzeptiertes Ergebnis kommen nun Hoffnungen auf einen neuen diplomatischen Vorstoss im Iran-Krieg hinzu. Das macht sich in deutlich sinkenden Ölpreisen bemerkbar. Ob diese Vorschusslorbeeren dann auch gerechtfertigt sind, muss sich allerdings noch zeigen. Aktuell sehe es aber so aus, als ob die Finanzmärkte mit mehr Risikobereitschaft die Tür zu einer Jahresend-Rallye aufgestossen hätten, meinte ein Händler.